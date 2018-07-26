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26 Temmuz 2018 15:04

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Kayseri’de 3 çocuk ve eşini bindirdiği motosikletle seyahat eden şahıs görenleri hayrete düşürdü.

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

26 Temmuz 2018 15:04


Cumhuriyet Meydanı’nda bir motosiklet sürücüsü, trafik kurallarına aldırış etmeden kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran motosikleti kullanan kişi, eşini ve iki çocuğunu eşi ile arasına bindirirken diğer çocuğunu ise eşinin kucağına oturtarak yolculuk yaptı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ayrıca şahısların kasksız olduğu da görüldü.


Motosiklet üzerinde 3’ü çocuk 5 kişinin işlek caddede yolculuk yaptığını gören vatandaşlar ise şaşkın gözlerle motosikleti izledi.




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