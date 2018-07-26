Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Cumhuriyet Meydanı’nda bir motosiklet sürücüsü, trafik kurallarına aldırış etmeden kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran motosikleti kullanan kişi, eşini ve iki çocuğunu eşi ile arasına bindirirken diğer çocuğunu ise eşinin kucağına oturtarak yolculuk yaptı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ayrıca şahısların kasksız olduğu da görüldü.

Motosiklet üzerinde 3’ü çocuk 5 kişinin işlek caddede yolculuk yaptığını gören vatandaşlar ise şaşkın gözlerle motosikleti izledi.