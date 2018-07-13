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13 Temmuz 2018 09:41

Motosiklete giren yılan itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Kayseri’de motosiklete giren yılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Motosiklete giren yılan itfaiye ekiplerini uğraştırdı

13 Temmuz 2018 09:41


Kayseri’de vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, motosiklete giren bir yılanı çıkarma operasyonu saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine motosikletin bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri yılanı bulabilmek için motosikletin parçalarını tek tek söktü. Uzun uğraşlar sonucunda yılanı kuyruğundan yakalayan itfaiye eri, hayvana zarar vermeden çıkarabilmek için geri bıraktı. Motosikletin birçok parçasını söken itfaiye eri, bir demir çubuk yardımı ile yeniden yakaladığı yılanı bulunduğu yerden çıkardı.


Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İtfaiye eri motosikletten çıkardığı yılanı yeniden doğaya bıraktı.




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