MS Hastası Sınıf Öğretmenine Öğretmenler Günü’nde Vefa Ziyareti

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Başkan Yardımcısı Hacı Sarı ve Kadın Komisyonu Başkanı Çiğdem Türkel Sınıf Öğretmeni Berna Akdoğan’ı evinde ziyaret etti. Şube Başkanı Aydın Kalkan, Öğretmenlerin her gün saygıyı hak ettiğini, tüm eğitimcilerin ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için çalıştığını belirterek,"Berna Öğretmenimiz, 5-6 yıldır MS hastalığı ile mücadele etmekte fakat öğrencilerinden ayrılmayı asla düşünmemektedir. Rahatsızlığına rağmen elektrikli sandalye ile okuluna gidip öğrencilerine faydalı olmaya çalışmaktadır. Özverisinden ve mücadelesinden dolayı Berna Akdoğan öğretmenimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Sınıf Öğretmeni Berna Akdoğan ise ziyaretten ve üyeleri ile alakalı hassasiyetlerinden dolayı Eğitim Bir Sen ve Aydın Kalkan yönetimine çok teşekkür ettiğini ifade etti.