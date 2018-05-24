Ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya Türk basını olarak spor denince akla futbol geldiğini, diğer spor branşlarına da gereken ilginin gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Meksika’dan madalya ile dönen Kayserili sporcuları tebrik eden Altınkaya; “Türk basını olarak spor dediğimizde aklımıza futboldan başka bir şey gelmiyor. Futbola ayrılan bütçe, sayfalar, ekranları düşündüğünüzde salon sporları olmak üzere bu sporlara keşke futbola ayırdığımız bütçenin onda birini ayırabilsek Anadolu’da, Türkiye’de çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bunlar Türkiye’nin gönüllü elçileri, ülkenin tanıtımı açısından çok büyük organizasyonlara katkı sağlayacaklar. Orada şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi, İstiklal Marşımızın okunması milyonlarca lira harcayarak yapabileceğimiz bir tanıtım faaliyeti değil. Bu açıdan baktığımızda her türlü spor organizasyonunu devletin teşvik etmesi lazım" dedi.

"Muay Thai’de Kayseri Türkiye’nin lokomotifi"

23 yaşında Muay Thai Dünya Şampiyonu Ali Doğan yaşadığı mutluluğu ifade ederek konuşmasında; “Aktif olarak 2013 yılında babamın tavsiyesiyle spora başladım. Daha sonra Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz sayesinde bu başarılara geldik. Meksika’da yapılan Muay Thai dünya şampiyonasında Meksika’da İstiklal Marşımızı Türk Muay Thai tarihinde ilk ve tek A Klasta ikinci kez okutma başarısı elde ettim. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda böyle bir gururu yaşamak bizlere büyük şeref verdi. Çünkü milyonlarca kilometre uzaklıkta 120 ülke arasında İstiklal Marşı’nı dinletmek, Türk Milletine bu gururu yaşatmak bizleri onurlandırdı. 12 madalya ile ülkemize döndük. 10’u bronz, 1 gümüş ve 1 altın alarak ülkemize döndük. 4 sporcudan 3 madalya Kayseri’ye geldi. 3 madalyayı Türk Milli Takım adına Kayseri’ye getirdik" ifadelerini kullandı. Başarıları tekrarlamayı ve 2024’teki olimpiyatlarda yer almayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Doğan; "Geçmişte yaptığımız dereceler ortada. Kayseri, Türkiye’de Muay Thai’nin lokomotifi. Büyükşehirlere göre bizim olanaklarımız da çok kısıtlı. Buna rağmen çok başarılı sonuçlar alıyoruz. İnşallah 2024 olimpiyatlara gidersek bu çalışma sürecinde defalarca İstiklal Marşı’nı dinletmeyi istiyoruz. Bu başarıyı defalarca tekrarlatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Her kadın spor yapmalı"

Muay Thai Dünya İkincisi Menşure Karadayı ise bayanların ilk etapta olumsuz tepkilerle karşılaştığını ancak her bayanın rahatlıkla yapabilecek güçte bir spor olduğunu altını çizerek; “Yaklaşık bir senedir bu sporu yapıyorum. Göksel hoca ile tanışmam sporla tanışmam anlamına geldi. Olduğum yere gelmemde Göksel hocanın, Halil Demir’in çok büyük etkisi var. Dövüş sporu olduğundan dolayı ilk tepki olarak ‘bayanlar yapmamalı’ veya ‘bir kız çocuğunun bu sporla ne alakası olur’ gibi tepkilerle karşılaşabiliyorsunuz. Önemli olan o tabuları yıkıp bir tık ilerisine gitmek için çalışmak. Ben bunu başardığıma inanıyorum. Şuan buradayım ve burada olduğuma çok mutluyum. Diğer bayanların da bunu çok rahat yapabileceğine, bu azmi, hırsı, gücü taşıdıklarına inanıyorum. Her kız çocuğu spor yapmalı" dedi.

19 yaşındaki Sercan Koç ise, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu, yarı finalde yenildiği için 3.’lükle döndüğünü belirterek, bir sonraki şampiyonada hedefinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirtti.