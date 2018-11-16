Müftü Güven: “Kasım ayı itibariyle 466 tır yardım yaptık”

Kayseri İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, hafta içerisinde düzenlenecek olan Mevlid-i Nebi programlarının içeriği hakkında bilgi verdi. Yapılacak olan programa bütün halkın davetli olduğunu belirten Müftü Güven, “19 Kasım 2018 Pazartesi akşamını Salı akşamına bağlayan gece peygamber efendimizin doğduğu gece olarak mevlit kandilini idrak edeceğiz. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımız 17-25 Kasım tarihleri arasını Mevlid-i Nebi haftası olarak belirledi. Yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinliklerimiz ile başlamış olacak. Bizler de Kayseri İl Müftülüğü olarak 18 Kasım Pazar akşamı Mevlid-i Nebi ana programımızı icra edeceğiz. Bu programa bütün halkımızı davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Dr. Burhan İşleyen hocamızın iştirak edeceği, konuşma yapacağı bu programa bütün halkımızı davet ettiğimizi belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Bu tür gecelerde neler yapılması gerektiğine de değinen İl Müftüsü Şahin Güven: “Bu tür gecelerde özellikle nafile ibadetler yapmak, Kuran-ı Kerim okumak ve tesbihatta bulunmak tavsiye edilen hususlardandır. Ayrıca her bir camimizde gerçekleştireceğimiz programlarımızda da halkımız dini bilgilerini sunmaya çalışacağız” dedi. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak her ay sınır ötesindeki muhtaç vatandaşlara tır yardımında bulunduklarını vurgulayarak; “Mağdur ve muhtaç kardeşlerimize yardımlarda bulunuyoruz. 15 tır yardımımızı inşallah Kasım ayının 19'unda saat 11:00'de Melikgazi İmam Hatip Lisesi'nden gençlerimiz ile birlikte uğurlayacağız. Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak 451 tır yardım gönderdik. Kasım ayı itibariyle göndereceğimiz 15 tırla birlikte 466 tır yardım yapıyor” şeklinde konuştu.