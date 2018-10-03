Müftü Güven: "Şehrimizdeki her insana ulaşmaya çalışacağız"

1-7 Ekim Camiler ve din Görevlisi Haftasını kutlayan Müftü Şahin, hafta boyunca düzenlenecek olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Kayserili vatandaşları etkinliklere davet eden Müftü Güven; "Bütün personelimizin, din gönüllüsü kardeşlerimizin Camiler ve din Görevlisi Haftalarını tebrik ediyorum. 1-7 Ekim tarihleri arası ülkemizde Camiler ve Din Görevlileri haftası olarak idrak edilmekte. Bu hafta müftülüklerimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Bizler de Kayseri İl Müftülüğü olarak bu hafta içerisinde diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu ‘Cami ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler' başlığı altında programlarımızı hafta boyunca hatta 15-20 gün boyunca programlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda öncelikle kurumumuzdan emekli olmuş, din hizmetleri için ömrünü vermiş olan emekli hocalarımızın ziyaretleri gerçekleşecek. Sonra bizim şuanda çalışmakta olan personelimizin daha verimli hizmet üretebilmesi için özellikle emekli olmuş olan Necmettin Nursaçan Hocamızı personelimizle buluşturacağız. Daha sonra da Mehmet Altunkaya Hocamızı da Kocasinan bölgesindeki personelimizle bir araya getirip onları dinleyeceğiz. Daha sonra Cuma günü özellikle bayanlara yönelik olarak cami ve din hizmetlerinde kadın ve ailenin rolünü işleyen bir çalışmamız var. Bu çalışmamızda da inşallah Ankara'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Daire Başkanımız Saliha Bilgiç Kayserimize teşrif edecekler. Kocasinan Müftülüğümüzün Konferans Salonu'nda bayanlara yönelik bir konferans verilecek. Öğleden sonra da personelimizin özellikle bu ülkeye kattıkları değerleri daha iyi tanıyabilmeleri için ‘Biz Bir Aileyiz' programı çerçevesinde yine Daire Başkanımız Saliha Bilgiç ile birlikte inşallah Kuran kursu hocalarımızı buluşturacağız. Ayrıca Cuma günü din hizmetine ömrünü adamış, ahrete göçmüş olan din hizmetkarı büyüklerimiz için hatim dualarımız var. Bir sonraki hafta özellikle 15 Ekim'de Cami Kebir'de Kuran ziyafeti vereceğiz. Hastane ziyaretlerimiz var, hapishanelerde görevler yapacağız ve şehrimizdeki her insana ulaşmaya çalışacağız. Camiler ve din Görevlisi Haftası münasebetiyle ‘Cami Çocuk Buluşmaları', ‘Cami Gençlik Buluşmaları', ‘Cami Kadın Buluşmaları', adı altında bir kısım programlarımız olacak. Ayrıca 7 Ekim Pazar günü de bütün Kayserili halkımızı; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla sabah namazı buluşmasına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Müftü Güven, Kayseri'de fahri Kuran kursu öğreticileriyle birlikte yaklaşık 2 bin 800 personelle hizmet verdiklerini sözlerine ekledi. 4-6 yaş grubu çocuklara okul öncesi Kuran kursu eğitimlerinin devam ettiğini ve bu yıl şuana kadar 6 binin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade eden Güven; "Kayserimizde imam, müezzin, Kuran kursu hocası olarak 2 bin 300'ün üzerinde personelimiz bulunmakta. Ancak özellikle fahri Kuran kursu öğreticilerimizle birlikte bu sayı 2 bin 800'lere ulaşmakta. Bizlere gelen talepleri değerlendirerek yeni Kuran kursları açarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca okul öncesi Kuran kursu eğitimimiz var. 4-6 yaş grubuna Kuran kursu eğitimlerimiz. Geçen yıl 5 bin 121 öğrencimiz buralardan hizmet almıştı, bu yıl şuanda net sayı vermemekle birlikte 6 binin üzerinde öğrencimiz kayıt yaptırdı. İnşallah bundan sonra da bu sayılar devam edecek. Çünkü bu yıl için 44 tane daha 4-6 yaş grubuna ait sınıflar ve oyun odaları ayarladık. Kayserimizdeki hanımefendilerimize ve 4-6 yaş grubu çocuklarımıza hizmet vermekteyiz" diye konuştu.