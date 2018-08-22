Mülteci kadınlar kaderleriyle kuaförlük yaparak mücadele ediyor

Suriyeli ve Afgan mülteci kadınlardan bazıları, yaşam giderlerini karşılayabilmek için savaştan dolayı terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerinde bir zamanlar icra ettikleri kuaförlük mesleğini evde zor şartlar altında yapmaya çalışıyor. Kaderleriyle bu şekilde mücadele etmeye çalışan kadınların tek isteği, çalışma izni alabilmek ve kimseye muhtaç olmadan mesleklerini sürdürebilmek.

Afganlı mülteci 32 yaşındaki A.H., evde kuaförlük hizmeti vererek ayakta durmaya çalışanlardan yalnızca biri. Afganistan ve İran’da kuaförlük eğitimi alan ve Türkiye’ye gelmeden önce 5 yıl boyunca kendi ülkesinde kuaförlük yapan talihsiz kadının tek geçim kaynağı, kaymakamlık tarafından kendisine verilen Kızılay Kart aracılığıyla aldığı 360 TL. Bunun dışında Ramazan ayında iki kez İHH ve Afgan Mülteciler Dayanışma Derneğinin kendisine iaşe verdiğini belirten A.H., "13 ve 5 yaşında iki çocuğum var. Evimin 400 TL kirası var. Sadece ilk ay kiramı ödeyebildim. 2 aydır ne kiramı ne de faturalarımı ödeyebiliyorum" dedi.

Bir tepsi malzemeyle kuaförlük hizmeti

Evde, Afganistan’dan getirdiği sınırlı sayıdaki malzemeyle kuaförlük hizmeti yapmaktan başka çare bulamadığını söyleyen genç kadın, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Yeni geldim o yüzden pek etrafımı tanımıyorum ama az çok uğraşmaya çalışıyorum. Evde komşularım ve tanıdıklarım geliyor, saç kesimi yapıyorum, boya yapıyorum, kaş alıyorum, makyaj yapıyorum. Arkadaşlarımdan para almadım ama ev sahibim geldi ve dışarıda kesim ne kadar bana onun ücretini verdi. Malzemede çok sıkıntım var. Elimde çok az malzemem var, onları da zaten Afganistan’dan getirmiştim. Burada saç kesimi için bir makas almak istedim ama 80 TL dediler. Ama ben onu alamadım, o yüzden 5 TL’ye kumaş kesmek için kullanılan bir makas aldım, şimdi onunla kuaförlük hizmeti veriyorum. Ama mesela makyaj malzemelerini alamıyorum. Hem çalışma iznim olmadığı için kuaförlük yapamıyorum hem de Türkçe bilmediğim için kimse beni kabul etmiyor. Çok sıkıntı yaşıyorum. Ev kiram, elektrik, su faturam ve 13 ile 5 yaşında iki çocuğum var. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmam gerekiyor ama malzemem olmadığı için evde de çalışamıyorum. Yetkililerden bu yönde yardım talep ediyorum.”

“Evde kuaförlük çok zor”

Kuaför mültecilerden bir diğeri de Halep’ten savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Cihed Halime. Savaşta evlerine bomba atıldığı için vücudunun bir tarafı yanan Cihed Halime, eşini kaybettiği için çocuklarıyla birlikte önce Gaziantep’teki mülteci kampına, oradan da Kayseri’ye geldi. Cihed Halime de kendi ülkesinde profesyonel olarak kuaförlük yaptığını ifade etti. Kayseri’de kendisine hayırsever bir vatandaşın kuaför aynası ve bazı malzemeleri verdiğini belirten Cihed Halime, her ne kadar aynası ve bazı malzemeleri olsa da evde kuaförlük hizmeti vermenin zor olduğunu dile getirdi.

Halime, "Mesela birinin saçını boyadım, yıkaması sorun oluyor. Su ısıtıyorum, banyoya alıyorum, çok zor oluyor. İşim daha fazla oluyor; su ve elektrik masrafı artıyor. Ayrıca malzemem noksan, alamıyorum. Ama bir dükkanım olsa, gelen geçen görür ve daha fazla iş yapabilirim. Bu aynaları falan da bir hayırsever adam bize verdi, ben de bu odada kuaförlük yapıyorum” diye konuştu.

“Ah bir dükkanım olsa”

Afganistanlı kader yoldaşı gibi çalışma izni olmasını arzu eden Halime, "Saç keserim, boyarım, gelin saçı yaparım, kaş alırım, makyaj yaparım. Saç kesmeye 7 lira, kaş almaya 5 lira, saç boyamaya kısa ise 30, uzunsa 50 lira alırım. Ama burada beni bilen yok, gelen müşteri de çok az. Ama dükkanım olsa gelen giden çok olur” ifadelerini kullandı.