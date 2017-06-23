MÜSİAD hasta ve hasta yakınlarına iftar daveti verdi

Hastane bahçesinde gerçekleştirilen iftar davetine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ile MÜSİAD üyeleri ve çok sayıda hasta ile hasta yakını katıldı.

“Tek eksiğimiz fiziki yetersizliğimiz”

İftarın ardından dua edildi. Daha sonra açılış konuşmasını Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan yaptı. İftar davetlerinden dolayı MÜSİAD Kayseri Şubesi’ne teşekkürlerini ileten Doç. Dr. İbrahim Özcan, “Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi olarak 40 akademisyen, 630 hekim, 3 bin 200 sağlık çalışanı, bin 400 şirket çalışanı ile 10 ayrı yerde, 25 ayrı hizmet binasında, bin 489 yatak kapasitesi ile Kayseri ve civarına hizmet etmekteyiz. 2016 yılını 3 milyon 760 bin ayaktan hasta, 93 bin yatan hasta bakarak, 303 milyon liralık ciro ile kapattık. Bu yılki hedefimiz 330 milyon civarında bir ciro. Tek eksiğimiz var o da, fiziki yetersizliğimiz. Yeni açılacak şehir hastanesinde de yatak kapasitesi ve poliklinik hizmetleri açısından bu eksiğimizi kapatmamız mümkün olacak. Bunu yapabilmek için çok ciddi çalışan bir ekibimiz, bir sağlık ordumuz var ama bunun yanında bizlere destek veren hayırsevelerimiz var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“İftarlarda farklı kesimlerle bir arada olmaya gayret ediyoruz”

MÜSİAD Kayseri Şubesine iftar programı için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Huzurevindeki sakinlerle, Sevgi Evlerindeki çocuklarla, yurt dışından ülkemize gelen misafir öğrencilerimizle, asker ve şehit ailelerimizle birlikte farklı günlerde farklı iftarlarda buluştuk. Seyyid Burhanettin Hazretlerinin yanındaki iftarı bu yıl biz karşıladık. Kadir Gecesinin olduğu gün 5 bin kişiyle orada iftarımızı açtık. Buna şükrediyoruz, Rabbim bize güç, kuvvet, imkan veriyor ki, biz de burada sizlerle birlikte bu şekilde iftarlar ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda da inşallah bir arada olmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İlk çeyrekteki büyüme ülke adına olumlu”

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ise, son birkaç yıldır iftar davetlerini protokol programlarından çıkarıp halkla içiçe olmaya çalıştıklarını, bu kapsamda hasta ve hasta yakınlarına iftar daveti vermeyi kararlaştırdıklarını dile getirdi. Ayrıca, ilk çeyrekteki büyüme rakamlarını da değerlendiren Başkan Nedim Olgunharputlu, “İlk çeyrekte yüzde 5’lik bir büyüme görüldü. Bu rakam, ülkenin bu kadar sıkıntı içinde olduğu bir dönemde çok pozitif, hepimiz bunu mutlulukla karşıladık. Bu kadar sıkıntının akabinde, referandum sonrası seçimsiz ve inşallah sıkıntısız iki yıl bizi bekliyor. Daha yüksek oranda büyüme rakamları ile karşılaşacağız. İstihdam rakamları da bu büyümeyi tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinde Kayseri de üzerine düşeni yaptı şu anda işsizlik rakamlarımız son birkaç yılın gerisinde kaldı” dedi.

“İlk yurtdışı organizasyonumuz Katar’a”

MÜSİAD olarak Katar’la iş ilişkilerinin güçlendirilmesi için çaba sarfettiklerini kaydeden Başkan Nedim Olgunharputlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MÜSİAD olarak bizim de sıkıntısını çektiğimiz bir durum Katar problemi. Şu anda Genel Başkanımız da Katar’da. Muhafazakar Müslüman iş dünyası olarak İslam coğrafyasının sıkıntılarına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Biz de MÜSİAD olarak, bayramdan sonra il yurt dışı organizasyonumuzu Katar’a planladık. Orayla ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkarmayı umuyoruz.”

Konuşmaların ardından iftar programı sona erdi.