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04 Ocak 2017 16:37

Musikişinas Hayrunnisa Mermi’nin imam hatip okulları konserleri başladı

Musikişinas Hayrunnisa Mermi’nin imam hatip okulları konserleri başladı

04 Ocak 2017 16:37

Musikişinas Hayrunnisa Mermi, imam hatip okulları öğrencileri ile konser buluşmalarına başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile söz konusu etkinliklere başlayan Musikişinas Hayrunnisa Mermi, ilk konserini Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmamhatip Lisesinde verdi. Konsere İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, bazı ilçe milli eğitim müdürleri ve Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Yönetim Kurulu üyeleri de katılım sağladı.
Program sonunda İl Milli Eğitim Müdür Osman Elmalı’nın plaket takdim ettiği Musikişinas Hayrunnisa Mermi, konserler dizisinin sonraki tarihlerde diğer imam hatip okullarında devam edeceğini ifade etti.



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