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14 Ağustos 2018 16:39

Mustafa Aksu ilçe girişinde karşılandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Kayseri şehir merkezindeki ziyaretinden sonra Develi ilçesi girişinde davul ve zurna ile karşılandı.

Mustafa Aksu ilçe girişinde karşılandı

14 Ağustos 2018 16:39


Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ilk olarak Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Şehir merkezindeki ziyaretlerinin ardından Mustafa Aksu Develi ilçesine hareket etti. Memleketi olan Develi ilçesinin girişinde Mustafa Aksu’yu Kaymakam Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar olmak üzere bir çok vatandaş karşıladı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, karşılamadan sonra Develi Kaymakamlığı’na geçerek Kaymakam Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile görüştü.




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