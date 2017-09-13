Mustafa Elitaş Kocasinan Belediyesi’nde

Başkan Çolakbayrakdar’ın Kocasinan’a yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını vurgulayan Elitaş, “Genç Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ın, Kocasinan’a 10 yılda yapılacak işi 5 yılda yapacağına inanıyorum. Kocasinan’ın ufku açık ve geleceği çok iyi olacak” dedi.

Mustafa Elitaş’a Çözüm Merkezini gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, merkezin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktardı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ilçeye güzel yatırımlar ve projeler yaptığını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Özellikle Kocasinan Belediyesi’nin başlatmış olduğu kentsel dönüşüme vatandaşımız katkı sağlarsa hem arsaların değeri artacak hem de şehrin güzelleşmesine katkı sunacak. Kocasinan ilçesi her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. İlçemizde bulunan bölge hastanesi, Türkiye’de örnek gösterilen MOBİLYAKENT, Demirciler Sitesi, Oto Servisçiler Sitesi, terminal, tren yolu, Kayseri’nin denizi sayılan Yamula Barajı ve kooperatifler bunun örneğidir. Özellikle Erkilet Havaalanı çevresinde yapılan yatırımlardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı tebrik ediyorum. O bölgede yapılan işyerleri, oteller, konutlar ve bölge hastanesinin şehrin büyümesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Genç başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile beraber, Kocasinan’a 10 yılda yapılacak işin 5 yılda yapılacağına inanıyorum. Biliyorum ki; Kocasinan’ın ufku açık ve geleceği çok iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak amacıyla gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar Çözüm Merkezinin; 24 saat, tüm belediye hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu ifade ederek, “Kocasinan sınırlarında vatandaşlarımızın isteği, talebi ve şikayeti olduğu zaman 0(352) 222 70 00 nolu numarayı çevirdiklerinde anında kayıtlar oluşturuluyor ve aciliyetine göre çözüm üretiliyor. Ayrıca vatandaşlarımız Çözüm Merkezi’ne geldiği zaman dilek, istek ve şikâyetlerini yüz yüze iletebiliyor” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak, Güçlü ve büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.