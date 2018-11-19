Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.Hafta

hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor'u Tolga Kara'nın golü ile 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Kocasinan Ülküspor 10 kişi oynadığı müsabakada, 89.dakika penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Argıncık Stadı1 Nolu Saha

Hakemler: Erhan Güneş Güven Bülbül Burhan Başpınar

Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırımx Erman Çilsal Fatih Ülker (Yasin Delikuş dk.62 ) Ümit Al Levent Karabacak Cemal Tavran Can Ölçer Gökhan Savranlar Tolga Kara (Mikail Özer dk.78) Batuhan Çelik (Nesimi Diksaç dk.68) Abdullah Aydilek

Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt Mustafa Atsız Murathan Dördüncü Çağlar Erdemci İsmail Orhan (Ömer Öztürk dk.78) Turgay Aydoğan Emre Çolak (Niyazi Türkan dk.78) Muaz Guzay Eren Torbalı Ahmet Emin Ayata (Öner Şahin dk.60) Uğur Canpolat

Gol: Tolga Kara dk.35 (Kayseri Yolspor)

Kırmızı Kart: Eren Torbalı dk.22 (Kocasinan Ülküspor)

Kaçan Penaltı: Öner Şahin dk.89 (Kocasinan Ülküspor)