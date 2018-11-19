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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.Hafta

Süper Amatör Küme’nin 10.

Süper Amatör Küme'nin 10.hafta maçında ligin son sırasında yer alan Erkiletspor, orta sıralarda mücadele eden Kayseri Şekerspor'u son dakikada attığı golle 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alarak siftah yaptı.


Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Ali Etlikçi Osman Baruk Fazlı Işık


Erkiletspor: Mustafa Alper Karataş Hüseyin Öz (Nurettin dk.58) Murat Uyanık Saffet Yıldız Mesut Can Türkaslan Hakan Mert Düşmez Mehmet Şahin Dinç Muhammed Talha (Tolgahan Alan dk.40)Turan Derecik Alper Durdu


Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir Sefa Şahin Muhammed Bekir Türkmen Yaşar Çam Ömer Baki Sarıkurt (Emirhan Avcı dk.78) Hasan Emre Göltaş Tunahan Harmancı (Ömer Can Korkmaz dk.60) Mehmet Doğru Furkan Ulutaş Batuhan Kaya Ali Ateş (Ziyahan Erbaşı dk.66)


Goller: Turan Derecik dk.58 ve 90+2, Hakan Mert Düşmez dk.76 (Erkiletspor) Hasan Emre Göltaş dk.35, Ziyahan Erbaşı dk.90 (Kayseri Şekerspor)


Kaçan Penaltı: Ali Ateş dk.60 (Kayseri Şekerspor)

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