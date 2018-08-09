Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Nevşehir Belediye başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu ziyaretleri ile referans belediye olduğumuz bir kez daha gündeme getirmiştir. Uygulaması tamamlanmış ve hizmet veren projeleri kendi şehirlerinde uygulamak istiyorlar. Bu bizim için gurur vericidir" dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin Türkiye’de referans belediye hizmetleri ile ön plana çıktığını ve yatırımları büyük bir beğeni ve takdirle takip ettiklerini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, "Memduh başkanımız belediyecilikte duayen bir isim. Geri dönüşüm, atıkların toplanılması, GES sistemleri, pazaryerlerinde elektrik üretimi, çok amaçlı sosyal ve spor merkezleri gibi projelerin teknik bilgi ve projeleri talep ettik. Memduh Başkanımız her türlü bilgi ve belgeyi bizler ile paylaştı. Belediye başkanlığındaki başarılarını da her zaman takdir ediyoruz" diye konuştu.