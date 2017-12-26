Niğde Belediye Başkanı Özkan Melikgazi Belediyesi’nde

Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Özkan ziyarette, belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunarak kısa adı MİMER olan Melikgazi İletişim Merkezi’nin işleyişi hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Niğde belediye başkanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir nöbet değişimiydi, Rifat kardeşimiz nöbeti devraldı. Hamt olsun gaye, ufuk, insanlığa hizmet sevdası, değerlerimize sahip çıkılması anlayışı içerisinde siyasi tecrübesi ile 20-25 yıldır tanıdığım Rifat başkanımızın Niğdeli kardeşlerime en güzel hizmetleri yapacağından şüphem yok. Tecrübelerimizi paylaşma açısından bu ziyaretin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Niğde’nin benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. 4 yıl doktorluk yapmış, kalıcı dostluklar edinmiş, keyifli bir dönem geçirmiş, orada hizmetlerde bulunmuş bir kardeşleri olarak tüm Niğdeli dostlarıma selam ve sevgileri sunuyor, Rifat başkanımıza nezaketinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin Türkiye’de referans belediye hizmetleri ile ön plana çıktığını ve yatırımları büyük bir beğeni ve takdirle takip ettiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan da yaptığı açıklamada, "Memduh başkanımız belediyecilikte duayen bir isim. Niğde’de 4 yıl görev yapmış, doktor olması münasebetiyle, güler yüzü ile Niğdelilerin gönlünde taht kurmuş bir büyüğümüz olarak onu hiç unutmadık. Belediye başkanlığındaki başarılarını da her zaman takdir ediyoruz. Hizmet sevdalısı bir büyüğümüz olarak Memduh başkanımızın Niğde’ye hizmet yolunda tecrübelerinden faydalanacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç misafirlerine MİMER’i gezdirerek fonksiyonları hakkında bilgiler verdi.