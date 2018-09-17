Niğdede Sepsis'e dikkat çekmek amacıyla pedal

Mustafa Kaçmaz tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar 15 kilometre pedal çevirdi.

Mustafa Kaçmaz, “Sepsis, farkındalık etkinliğimizi gönüllülerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durumdan bağımsız olarak herkeste görülebilen, her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve 8 milyona yakın ölüme yol açan sepsis, Yoğun bakım ünitelerinde de en önemli ölüm nedeni. Sepsisin görülme sıklığı son 20 yılda yüzde 140 oranında artmış durumda. Sepsisin erken tanısı çok önemli. Önlemede ise kişisel hijyen alışkanlıkları çok önemli bir yere sahip. Sepsis gibi enfeksiyon hastalıklarından korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem ise el yıkamadır” dedi.