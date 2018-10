Nijeryalı Olamigoke'nin ailesi, "Oğlumun kutsal Türkiye topraklarına defnedilmesini istiyorum"

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde spor yaparken hayatını kaybeden Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke defnedildi.

Türkiye Diyanet Vakfı himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve İlahiyat Fakülteleri ile işbirliği içinde 111 ülkeden 2 bin 500 öğrenciye Uluslararası İlahiyat Programı ve Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı vasıtasıyla Türkiye'de eğitim verilmektedir. Bu kapsamda ilimizde bulunan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim görmek için gelen 14 yaşındaki Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke'nin cenaze namazını İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven'in kıldırdı. Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazına Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Camiası, Kayseri İmam Hatip Platformu üyeleri, Gönüllü Kültür Kuruluşları yönetici ve temsilcileri, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Kayseri'ye gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven ile birlikte Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek başsağlığı diledi. Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke'nin vefat haberinin ailesine iletilmesi ve resmi işlemlerin tamamlanması nedeniyle cenazenin naaşı bir süre bekletildi. Son olarak Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke'nin cenazesi Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi. Burada okul bahçesinde bir konuşma yapan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıddık Kaya, “Abdulfathi Olamigoke kardeşimiz sadece dört gün aramızda olmasına rağmen herkesle çok güzel bir muhabbeti oldu. Sanki her bir öğretmeniyle, her bir arkadaşıyla bir hatırası, bir fotoğrafı var. Duyguların zor ifade edildiği bir an, ben dört yıldır bu okulda idarecilik yapıyorum. Her defasında konuşmama başlarken bizim elmaslarımız derdim. Elmaslarımızdan birisini kaybettik. İnanıyorum ki şehittir. Rabbim bizleri de onun şefaatine nail eylesin” diyerek sözlerini tamamladı. Daha sonra söz alan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, “Abdulfathi Olamigoke kardeşimiz ilim yolunda, gurbette ailesinden uzak bir ülkede vefat etti. O'nun için ölüm bir şehadettir. Kardeşimizin vefatı sonrası babasına oğlunun vefatının bildirilmesi ve cenazenin Nijerya'ya gönderilmesi hususu sorulduğunda babası bizlere bir mektup yazdı. Mektupta aynen şunları bildiriyor; 'Ben oğlumu sizin ülkenize bir şeyler öğrensin, İslam'ın doğru bilgisini orada edinsin ve memleketine faydalı olsun diye gönderdim. Ama Cenab-ı Hakkın planı başkaymış. Bizler Müslüman olarak buna boyun eğmek durumundayız. Ben oğlumun müsaade ederseniz kutsal Türkiye topraklarına defnedilmesini sizden talep ediyorum ve vefat eden oğlumun yerine bu ilmi alabilmesi için kardeşinin Türkiye'ye kabul edilmesini istiyorum. Buraya getirilmesi için harcanacak cenaze masraflarının da orada ilim yolunda ülkenizde bulunan kardeşlerimize harcanmasını talep ediyorum' diyor, ülkemize ve milletimize vermiş olduğu bu hizmetlerden dolayı dua ediyor. Burada çok büyük vakur bir duruş görüyoruz. Etkilenmemek mümkün değil. Bu kardeşimiz ümmetin bir evladıdır, bize emanettir. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm ailesine de başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası İl Müftü Yardımcımız Mehmet İzci tarafından okul bahçesinde ikinci kez cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Celalaettin Ekinci, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kayseri Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan, Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Cenaze namazı sonrası Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke'nin naaşı İldem Mezarlığı'na defnedildi.