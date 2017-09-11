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11 Eylül 2017 12:43

Nikola Stojiljkovic’in golü bulması 2 dakika sürdü

Kayserispor’un transferin son günlerinde Portekiz’in Braga takımından tranfser ettiği Nikola Stojiljkovic’in golle buluşması iki dakika sürdü.

Nikola Stojiljkovic’in golü bulması 2 dakika sürdü

11 Eylül 2017 12:43

Hafta içinde resmi sözleşmeyi imzayan Sırp oyuncu, Cumartes günü Sivasspor maçında oyuna dahil olmasının 2 dakika sonrasında Süper Lig’de ilk golüne imza koydu.


Welliton’un takımdan ayrılması, Asamoah Gyan’ın ise sakatlık sorunu yaşaması sonrasında forvete takviye yapan Kayserispor, hafta içinde Portekiz’in Braga takımında forma giyen Sırp oyuncu Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan golcü oyuncu, iki idmana çıktıktan sonra takım ile birlikte Sivas deplasmanına gitti. Maça kulübede başlayan Nikola Stojiljkovic, karşılaşmanın 81. dakikasında Umut Bulut’un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girmesinin üzerinden sadece 2 dakika sonra üstelik topla ilk buluşmasında Mendes’in asistinde topu filelere gönderen Sırp oyuncunun Spor Toto Süper Lig’de ilk golü ile buluşması sadece 2 dakika almış oldu.




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