NNY Üniversitesinden Rektör Çalış'a ziyaret

Dr. Kerim Güney ile fakülte dekanları, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, NNY Mütevelli Heyeti Başkanı Özhamurkar ve Rektör Prof. Dr. Güney, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinden dolayı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi heyetine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Mustafa Nevzat Özhamurkar ve Prof. Dr. Kerim Güney'e üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.