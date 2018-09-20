İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NNY Üniversitesinden Rektör Çalış'a ziyaret

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNY) Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof.

Dr. Kerim Güney ile fakülte dekanları, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, NNY Mütevelli Heyeti Başkanı Özhamurkar ve Rektör Prof. Dr. Güney, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretlerinden dolayı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi heyetine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Mustafa Nevzat Özhamurkar ve Prof. Dr. Kerim Güney'e üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.