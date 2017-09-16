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16 Eylül 2017 11:27

Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

Nöroloji Uzmanı Dr.

Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

16 Eylül 2017 11:27

Hatice Köse Özlece, Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.


Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Bölümü ekibine katılan Hatice Köse Özlece, 2011 yılından beri Nöroloji Uzmanı olarak görev yapıyor. Hatice Köse Özlece, 1982 Kayseri doğumlu. 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2006-2011 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Birçok bilimsel çalışmasının yanı sıra özellikle epilepsi, uyku ve baş ağrıları konusunda tecrübesi olan Dr. Hatice Köse Özlece, Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Bölümü kadrosuna katılmasıyla ilgili, “Acıbadem’de nöroloji hastalarına hizmet verecek olmaktan mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.




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