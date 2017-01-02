Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik kartı yoğunluğu

Kayseri’de yeni kimlik kartları için müracaatlar bugün başlarken, İl Nüfus Müdür Vekili Mahmut Teke, başvuru süreci hakkında bilgilendirdi.

Bugün itibariyle merkez ve 16 ilçede başvuruların alınmaya başlandığını kaydeden Teke, Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne akşam saatlerine kadar yaklaşık bin kişinin yeni kimlik kartı için müracaat ettiğini söyledi. 15 yaşını dolduran vatandaşların müracaat için kendilerinin gelmesi gerektiğinin altını çizen İl Müdür Vekili Teke, “5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda 14.01.2016 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır. Bugün itibariyle ilimizde ve 16 ilçemizde kimlik verme işlemimiz başlamıştır. Şuanda bütün İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz altyapısı buna hazır vaziyette devam etmektedir. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıldır. Güvenilir şekilde koruma altına alınmış olan güvenli bir karttır yeni kimliklerimiz. İlk defa müracaat etmeye gelenler nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet ile müracaat ettikleri zaman bir adet biyometrik resimle birlikte müracaat etmeleri halinde kimlik verilerini alıyoruz. 15 yaşını tamamlamış olan tüm vatandaşlarımız kendileri müracaat etmek durumundadır. Onların da el, parmak, aya izi almak zorundayız. 15 yaşından küçük olanların kendilerinin gelmesine gerek yok, yerine velileri gelecek. Velilerin verileriyle birlikte de onların kimliklerini vereceğiz” dedi.

“15 yaşını dolduranlar bizzat kendisi başvurmalı”

Kimlik ücretinin 16 TL olduğunu ve müracaatın alınmasının ardından 13-15 gün arasında yeni kimliklerin vatandaşın adresine telsim edildiğini vurgulayan Mahmut Teke, “Melikgazi İlçemizde şuana kadar bini geçkin müracaat almış durumdayız. Bunların içerisinde 235 kişinin müracaatlarını alabildik. Verisini aldığımız kişilerin kimlikleri 13-15 gün içerisinde PTT aracılığı ile adrese teslim ediliyor. Proje 4 yıl olarak ayarlandı, 4 yıl süremiz var. Yeni kimlik ücretleri 2017 tarihi itibariyle 16 TL’dir. Vatandaş bizden kimlik aldıktan sonra kimliğini kaybederse 32 TL ücret ödemek durumunda. Onun dışında kanuni süre içerisinde doğum bildirimi bulunan vatandaşlarımızdan doğum nedeniyle ücret almıyoruz” diye konuştu.