Nüfusa oranla Kayseri kurban bağışında ilk sırada

Özhaseki, “Bu millet vakıflara, kendini hoca diye tanıtan sahtekarlara binlerce kurbanını verdi. Bundan da çok ağzı yandı. Böyle bir sıkıntı yok” dedi.

AK Parti Milletvetvekili ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven eşliğinde, Bürüngüz Camii çıkışında bulunan Diyanet Vakfı çadırında, öğle namazı çıkışında kurban bağışında bulundu.

“Kayseri olarak birinci olmak istiyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfının, 26 yıldan bu yana yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı kurban bağışlarına dair bilgi veren İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, geçen yıl 245 bin kurban bağışı olduğunu ve 145 ülkede kurban kesildiğini hatırlattı. Bu yıl 300 bine yakın bağışı hedeflediklerini kaydeden Güven, Kayseri’nin ilk sıradaki bağışçı olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Güven, “Bu yıl yurt içi kurban bağışı fiyatımız 850, yurtdışı kurban bağışı fiyatımız ise 625 TL. Kayserimiz geçen yıl İstanbul ve Bursa’dan sonra kurban bağışında 3’üncü sıradaydı. Diyanet Vakfı olarak, bu yıl belki İstanbul’u geçemeyiz ama ilk sırayı zorlamak istiyoruz” dedi.

“Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu işi hakkıyla yapacağına eminiz”

Kendisi ve eşi Neşe Özhaseki adına kurban bağışında bulunan Özhaseki ise, Diyanet Vakfı’nın kurban bağışları konusundaki güvenilirliğine dikkat çekerek, “Bu millet zamanında sahtekarlar vakıflara, kendini hoca diye tanıtan sahtekarlara binlerce kurbanını verdi. Bundan da çok ağzı yandı. Böyle bir sıkıntı yok. Böyle bir tehlike yok. Bizim en önemli kurumların başında gelen Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu işi hakkıyla yapacağından da eminiz. Burada da gönül rahatlığıyla kurban bağışımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Kurban kesimlerinin geçmişe göre daha modern şartlarda yapıldığını belirten Özhaseki, vatandaşlara kurban bağışı konusunda duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

“Kayseri kendine yakışanı yaptı”

Nüfus ortalaması bakımından Kayseri’nin kurban bağışında ilk sırada yer aldığını kaydeden Başkan Çelik ise, “Her konuda olduğu gibi Kayseri’miz yine yakışanı yapıyor. Nüfus oranlamasına bakıldığında Kayseri olarak, yine birinci sıradayız. Hayırseverler şehri olma özelliğimizi kimseye kaptırmayız. Bu anlamada bizimde katkımız olsun diye bir kurban bağışını da biz yapalım diye geldik. Bu organizasyonu düzenleyen Diyanet Vakfı’mıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.