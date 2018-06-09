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09 Haziran 2018 12:35

Nurihas Mahallesinde asfaltlama Çalışması başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nurihas Mahallesinde yenilenen alt yapı çalışması nedeni ile yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını bundan dolayı mahallenin tamamında asfalt yenileme çalışması başlattıklarını söyledi.

Nurihas Mahallesinde asfaltlama Çalışması başladı

09 Haziran 2018 12:35


Nurihas Mahallesinde telefon, internet ve içme suyu ile doğal gaz çalışmaları sonucu mahallenin çok büyük bir kısmanda asfaltların bozulduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Nurihas Mahallesi şehrimizin istisnai semtlerinden biridir. Çok katlı binaların yükseldiği ve bundan dolayı alt yapısı yenilenen bir mahalledir. Sokak aydınlatma ve elektrik hattı tamamen yer altına alınmıştır. Yenilenen alt yapı sonrası yollarda meydana gelen bozulma sonucu öncelikle yollarda düzenleme yapılarak tüm mahallede asfaltlama çalışması yapılacaktır. Yani Nurihas Mahallesinin yolları yenilenecektir" dedi.


Yolların bakımı ve asfaltlanması ile Nurihas Mahallesinin de ayrıca yaya yollarında da yenilenme çalışması yapılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulanarak, Nurihas Mahallelerinde bu yıl asfalt sorununun olmayacağını sözlerine ekledi.




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