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14 Nisan 2017 23:41

Nursaçan güven tazeledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 15.

Nursaçan güven tazeledi

14 Nisan 2017 23:41

Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Tahir Nursaçan güven tazeledi.


Kayseri OSB’nin 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Divan Başkanlığını Yılmaz Büyüknalbant’ın yaptığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Genel kurulda gündem maddeleri okunarak oylandı. Daha sonra faaliyetler üyelere anlatıldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, göreve geldiği günden bu yana yaptığı faaliyetler hakkında üyelere bilgi verdi. “Biz sanayiciler, huzurun ve istikrarın kıymetini çok iyi bilmekteyiz. Ülkemizde kavganın değil huzurun, çatışmanın değil işbirliğinin hakim olması için hep birlikte el ele vermenin zamanıdır. Bunun için öncelikle birlikte düşünüp kararları ortak almamız gerekmektedir. Yıllardır devam eden büyümeye yeni bir ruhla ivme kazandırmak ve büyümenin bereketini artırmak için yeni bir çıtaya ve yeni bir yol haritasına ihtiyaç vardır. Bu vesile ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesine, kuruluşundan bugüne kadar hizmet eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 04.05.2015 tarihinde gerçekleştirilen 13 üncü Olağan Genel Kurulu’nda; siz değerli üyelerimizin yüksek takdirleri ile yönetimimize önemli bir sorumluluk verilmiştir. Yapılan bu genel kurulla, tüm baskı ve engellemelere rağmen adaylığımızla birlikte; 12 yıl sonra tekrar sanayicilerin önüne sandık konuldu. Bu gün yeni adayların çıkabilmesi bizim adaylığımızla birlikte mümkün olabilmiştir. Artık bu medeni cesaret gösterilebilmektedir. Bu sayede, hiçbir etki altında kalmadan hür iradeyle, oy vermenin önemi, sandık aracılığı ile bir kez daha anlaşılmış oldu. Yönetim kurulu olarak; bu kutsal, aynı zamanda yoğun mesai ve emek gerektiren göreve, tamamen kendi irademizle soyunduk ve bir kez daha bu yola kararlılıkla çıktık. Yola çıkarken sloganımız; Organize Sanayi Bölgesini sahiplenmeye değil, sahiplerine hizmet etme anlayışı idi. Biz; kimseden bir icazet almadık, almaya da hiç ihtiyaç duymadık, bundan sonrada kimseden icazet almayacağız. Bizim icazet makamımız öncelikle Yüce yaratanımız, sonra siz değerli sanayicilerimizin desteği ve oyudur. Diklenmedik fakat dik durduk. Dik durmak, omurgalı davranmak bu asil milletin genlerinde mevcuttur zaten. Bize gösterilen güvene layık olmak için siz değerli iş ortaklarımızın istek ve beklentileri doğrultusunda ve tam bir sorumluluk anlayışı ile hareket ettik. Yoğun bir çalışma temposuyla, yaklaşık 2 yıllık sürede, bölgemizin asıl sahiplerine, daha verimli, daha kaliteli hizmet sunmak için gece - gündüz demeden çalıştık, çaba gösterdik. Devri sabık yaratmadık; işimize, önümüze baktık. Ancak gerekirse onu yapmaktan da geri durmayız. Hiçbir zaman işlerimizi ahbap - çavuş ilişkisine göre yapmadık. İlke, kural ve prensipler getirdik. Bu sayede; Kayseri Organize Sanayi Bölgesini değişimi yönetebilen, hesap verebilen, vizyon sahibi bir kurum haline getirdik” diyen Nursaçan sanayicilere yapmış olduğu hizmeti sıralayarak, seçildiği takdirde yapacağı projeleri anlattı.


Genel Kurulda bir diğer aday olan Ergun Bilen de seçildiği takdirde yapacağı projeler hakkında bilgiler verdi. Bilen, “Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte ayrışmaların tatlı dili ortak değerlerimiz sayan bir anlayış için göreve talip oluyoruz. Göreve geldiğimizde tüm sanayicilerimizi eşit mesafede kucaklayacak bir anlayış için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şehrimizin sanayisine katkı sağlamak, uluslararası bir vizyon katmak için yola çıktık. Bu amaca ulaşmak için devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile uyum içerisinde çalışarak OSB’mizi şehrimizin yükselen ortak değeri haline getireceğiz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi. Yapılan oylamada bin 6 üye oy kullanırken Tahir Nursaçan 559, Ergun Bilen ise 445 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.


Sanayicilere teşekkür konuşması yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan kazananın Kayseri sanayisi olduğunu söyleyerek, “Kazanan Kayseri sanayisi olmuştur. Kazanan Organize Sanayi olmuştur. 17 yıl aradan sonra kıymetli sanayicilerimizin önüne demokratik bir şekilde sandık konmuştur. Bugün Kayseri Sanayi Bölgesi’nin saygı değer sanayicileri demokrasi şöleni yaşamıştır. Artık Kayseri’de tek parti dönemi bitmiştir, ikinci kez gördüğünü gibi sandık sanayicimizin önüne gelmiştir. Güveninize layık olmak için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstereceğiz. Hepinizin bildiği üzere birlikte rahmet vardır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ayırmasın. İnşallah bundan sonra da daha hayırlı, yeni ve büyük Türkiye’nin yeni Kayseri OSB’sinde görüşmek üzere” şeklinde konuştu. Nursaçan daha sonra gelen tebrikleri kabul etti.


Kayseri OSB’nin 15. Olağan Genel Kuruluna AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti önceki dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, parti il başkanları ve üyeler katıldı.




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