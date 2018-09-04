Nursaçan: “Hükumetimizin aldığı kararı destekliyoruz”

TL ile kiralama yapmanın milli bir duruş sergilemek adına önemli olduğunu belirten Nursaçan, ekonomik krizi fırsata çevirmeye kalkanları da eleştirdi.

“Kriz telalığına gerek yok”

Güdümlü biçimde yapılan krizin milli birlik ve beraberlik duygusuyla aşılacağını kaydeden Nursaçan, “15 Temmuz’da yapamadıklarını bugün ekonomik krizle yapmaya çalışıyorlar. Mehmet Akif’in, ‘Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda’ mısralarına baktığımız zaman, bu cennet vatan dünyanın kalbi mertebesinde. Düşmanlarımızın bu vatanda gözü var. Topla, tüfekle yapamadıklarını ekonomik kriz çıkartarak yapmaya çalışıyorlar. Panik yapmaya gerek yok, kriz tellalığı yapmaya hiç gerek yok. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ekonomik krizi beraberce aşacağız” diye konuştu.

“Esnaf ve sanayicilere kolay kredinin önü açılmalı”

Bankalara ve hükumete de krizin aşılması konusunda önemli sorumluluklar düştüğünü dile getiren Nursaçan, geçen yıllarda olduğu gibi esnafa ve sanayiciye Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi verilmesinin üretimi artıracağını düşündüğünü ifade etti. Nursaçan, “Burada bankalara da hükumetimize de çok iş düşüyor. Hükumetimiz geçen yıllarda Kredi Garanti Fonu ile sanayicimize kredi kullandırdı. Sanayicimiz bundan hayli memnun kaldı. Bugün de benzer bir uygulamanın acil bir şekilde başlatılmasını, bankaların da aşırı yüksek faizlerle para satmak ya da para vermemek gibi durumlardan bir an önce uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Başka vatanımız yok”

Kayseri OSB’deki mülk sahiplerine de hükumetin kararına destek olmaları çağrısında bulunan Nursaçan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kayseri OSB’de bin 300 fabrika var. Bu bin 300 sanayicinin bana göre hepsinin elini öpmek lazım, saygı duymak lazım. Çünkü üretime, istihdama vesile oluyorlar. Türk milletinin hepsinin, Kayserili hemşehrilerimizin de destek olup bunlara destek olması lazım. Başka gideceğimiz bir vatan yok. Yangına körükle gidiyor gibi, pireyi deve yapıyor gibi tavırlardan kaçınmamız lazım. Demek ki elin parasıyla alışveriş bize bir fayda getirmiyor. Biz güçlü bir devletiz. O halde bir an önce hatamızdan dönüp Dolar, Euro ile kira devrini çöpe atmamız lazım. Dünya Türkiye büyümeye başladığı için rahatsız oldu. Kayseri OSB’deki işverenlerimizin yaklaşık yüzde 80’i mülk sahibi. Bu vatan hepimizin vatanı, gidecek başka bir vatanımız olmadığına göre bu vatanın Türk Lirasının saygınlığını hep beraber artıracağız. Herkes de hükumetimizin aldığı bu karara saygı duyacak, yanlışlarımızı tek tek terk edeceğiz.”