Nursaçan: “İhracatımızı artıracağız”

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri’nin gözbebeği önemli kuruluşlarımızdan birisidir. Yaklaşık 70 bin istihdam ve 150’yi bulan işletme ile yaptığı ihracat ve katma değer ile hepimizin gözbebeği gibi koruması gereken müesseselerden biridir. Üretime ve istihdama katkı veren, dolayısıyla katma değer oluşturan bir müessesedir” ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan da, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş undan bu yana emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz. Çünkü zor şartlar altında mücadele ile bugüne kadar kazandırılmıştır. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın da en büyük projelerinden biriydi. O projeye de Kayseri’deki büyüklerimiz katkı sağlamışlar. İyi ki yapmışlar, bugün organize sanayi bölgelerine dünya gıpta ile bakıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde 323 civarında organize sanayi bölgesi var. Toplamda 2 milyona yakında bunların istihdama katkısı var. Bu bölgeler şehirlerin gelişimine ciddi katkı sağlıyorlar” diye konuştu.

Kayseri’nin ihracat rakamının 1 milyar 700 milyon TL olduğunu ama bu rakamı artırmak için uğraşacaklarını kaydeden Nursaçan, “1 milyar 700 milyon TL’lik ihracat bizim şehrimiz için uygun değil. Sanayicimiz çalışkandır, emeğini esirgemez ama eksikliklerimiz var. Eksik taraflarımızı birlik ve beraberlik içerisinde geliştirip nasıl 2 milyar yaparız, nasıl 2 buçuk milyar yaparız, onu düşüneceğiz. Bu iş yapılıyor” dedi.