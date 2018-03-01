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01 Mart 2018 12:29

Nursaçan: “Zararlı alışkanlıklar manevi değerlerden uzaklaştırmaktadır”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası’na dair yazılı açıklama yaptı.

Nursaçan: “Zararlı alışkanlıklar manevi değerlerden uzaklaştırmaktadır”

01 Mart 2018 12:29



Zararlı alışkanlıkların bireyleri manevî değerlerden uzaklaştırdığını dile getiren Başkan Nursaçan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Zararlı alışkanlıklar aile bağlarımızı zayıflatmakta, sevgiyi yok etmekte, manevi değerlerimizden insanları uzaklaştırmaktadır. Bu maddelere karşı mücadele eden çalışmaları desteklemek, sorumluluk taşıyan herkesin görevi olmalıdır. Sağlıksız nesil ve toplumların hiçbir alanda başarılı olmaları mümkün olmadığı gibi, insanların uzun ömürlü olmaları fiziken ve ruhen sağlıklı olmalarına bağlıdır. Spor yapmak insanın kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağlar.


Ayet-i Kerimede buyurulduğu gibi, “Ey İman edenler! Şarap,kumar,dikili taşlar(Putlar),Fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir bunlardan uzak durun ki (toplumsal bireysel) mutluluğa kurtuluşa kavuşasınız”( Maide 90)”;toplumumuzun refahı için bu zararlı alışkanlıklarla hep birlikte mücadele etmeliyiz.


Bu düşünceler çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığı konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutup, onların sosyal, kültürel ve sportif alanlar içerisinde yer almalarına destek vermeye ve Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyor, tüm sanayicilerimize ve vatandaşlarımıza sigara, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum.”




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