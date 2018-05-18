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18 Mayıs 2018 14:42

Nursaçan’dan KTO ve KAYSO’ya ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy’u ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’yi ziyaret etti.

Nursaçan’dan KTO ve KAYSO’ya ziyaret

18 Mayıs 2018 14:42


Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB yöneticilerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’ye ve ekonomiye yapmış oluğu katkılardan dolayı teşekkür etti.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Nursaçan, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci kutlayarak, “İlimize hayırlı hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Bizde Kayseri OSB olarak değerli KAYSO Yönetim Kurulu Başkanımıza her türlü desteğimizi vereceğiz, yanlarında olacağız. Kendilerine ve yönetimine başarılar diliyoruz” dedi.




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