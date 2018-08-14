Oda başkanlarından birlik ve beraberlik çağrısı

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Bu bizim ülkemiz tarihinde yaşadığımız ilk olay değil. 90’lı yıllarda yaşadığımız çok daha derin kriz. 2000’li yılların başında da kriz yaşadık. Onlara bakarak bu hakikaten kriz de sayılmaz. O günleri biz Allah’a çok şükür atlattık. Bu gün daha güçlü vaziyetteyiz. Gücümüz, kabiliyetimiz ve kapasitemiz daha yüksek. Daha da önemlisi birlik ve beraberlik içinde kesinlikle hareket etme kabiliyetini daha fazla kazandık. Bunlar geçici hadiseler. Hem bakanlığımızın hem Merkez Bankasının almış olduğu kararlar ve açıklamalarla bu işi kısa sürede atlatacağımız inancındayım" dedi.

Büyüksimitçi, "Son yıllarda hükümetimiz ve biz de sıkça bahsediyoruz. Biz kesinlikle teknolojik ürün üretmek, katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundayız. Daha çok ihracat yapmak, daha çok üretim yapmak zorundayız ülke olarak. Kendi potansiyelimizi ve gücümüzü buna harcamalıyız. Bununla ilgili olarak hükümetimiz son yıllarda ciddi destekler veriyor. Bu günlerde görüyoruz ki bunlar doğru adımlarmış. Bundan sonra da çok daha güzel adımlar atılacağına inanıyoruz" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklamalarına baktığımızda bir kere daha doğru yolda olduğumuzu anlamış olduk. Yeni ekonomi ile ilgili program bize ipuçları vermişti neler yapılacağı ile ilgili. Neler yapılacağı konusunda her şey belirtilmiş. Önemli olan burada sanayicimizin, iş adamımızın hatta sokakta gezen vatandaşımızın bu işlerde panik olmaması, birlik ve beraberliği muhafaza etmesi önemli. Bunlar ekonominin kuralları ile izah edilebilecek dövizdeki oynamalar değil. Bunların ne olduğunu Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşan her vatandaşımız, Türkiye dışında yaşayan aklıselim herkes biliyor ki bu bizim gelişmemizi istemeyen kendinden başka egemen güç istemeyen bir takım devletlerin oyunu. Bizim gibi ülkeler yükselmeye başladığında üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Bu da bunun ekonomik ayağı ve ciddi saldırılar. İnşallah biz bunu sağ salim atlatırız. Önemli olan paniğe kapılmamak ve çalışmaya devam etmektir.

Bir de tabi şunu da fırsat haline çevirebiliriz. Şu anda ihracat ile ilgili daha büyük bir şansımız var. İnşallah çok hızlı bir şekilde hareket edip ihracatımızı da bu dönemde artırabiliriz. Kayseri olarak biz geçtiğimiz yılın 7 aylık sonucuna göre biz bu yılın 7 ayında ihracatımızı yüzde 20 artırmıştık. İnşallah daha çok çalışarak bu rakamları da daha yukarı çekmek için çaba göstereceğiz. Cari açığımızı azaltırsak, üretimimizi artırırsak teknolojik ürünler üretirsek bu oyunları bize çok zor oynarlar. Biz istediğimiz gibi ilk 10 ekonomi arasına rahatlıkla gireriz."

KTO BAŞKANI GÜLSOY, "BİZİM BAŞARILARIMIZI HAZMEDEMİYORLAR"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, işin özü ve aslının hazım meselesi olduğunu söyledi.

Başkan Gülsoy, "Papazın arkasında daha başka papazlar var" ifadesinde bulunarak, "ABD’nin ve dış mihrakların ülkemize yönelik sistematik bir saldırısı söz konusu. Şu anda yaptırım uygulamaya kalkmaları, gümrük vergilerini artırmaları, bu pir papaz olayı değil aslında. Papazın arkasında daha başka papazlar var. Yaptıkları ekonomik saldırı tabiki döviz fiyatlarını da artırıyor. Bunlar iyi bilsinler, okyanus ötesinden bizi dizayn etmeye, bizi yönetmeye kalkmasınlar" diye konuştu.

"Yıllar boyunca bin yıldır, bizimle uğraşıyorlar. Daha önce de yaptılar denediler, en son 15 Temmuz’da da denediler. Bu da 15 Temmuz’un bir devamı aslında" diyen Başkan Gülsoy açıklamasını şu şekildoe sürdürdü:

"Ekonomik olarak bir çöküntüye uğratmak için bize saldırmaları, yaptırım uygulamaları bütün dünya üzerinde Trump’ın yaptığı işler 15 Temmuz’un devamı. Ama bilmeleri gerekir ki biz tarih boyunca manda ve himayeyi asla kabul etmemiş tam bağımsız Türk devletleri kuran bir ülkeyiz. Ecdadımızın temsilcileriyiz. O açıdan okyanus ötesinden bizi dizayn etmeye kalkmasınlar. Tabiki döviz fiyatları da ekonomik saldırıların üzerine dengesiz bir şekilde devam ediyor. Nereye kadar devam ederse etsin o da önemli değil. Allah’ın yardımı ile devlet ve millet el ele verdiği zaman bu işlerin üstesinden de geleceğiz, saldırıları bertaraf edeceğiz. Şu anda en önemli şey devletimize güvenmek. Ekonomi bakanımızın açıklamaları ve Merkez Bankası’nın müdahalelerini olumlu olarak görüyoruz. Piyasaya etkisi de olacak ama bir iki gün içinde etki edecek ve normal seviyesine gelecek diye düşünüyoruz.

En zor olan müttefiğimiz dediğimiz ülkenin bizim üzerinde oyun oynaması. Bizi Ortadoğu ülkesi olarak zannedip oynadığı bu oyunlardan vazgeçmeliler. Bunlar aslında diplomatik olarak çözülmeli. Artık dünyaya entegre olmuş bir Türkiye’yi yok saymak kimsenin haddi değil. Ticaret savaşlarını başlatanlar da bunlar. Ama bu ticareti de etnik köken, dil, din ayrımı yapmadan ticaret yapıyoruz. Dijitalleşen bir dünyada korumacı politikalardan vazgeçmeleri lazım. İşin özü ve aslı şu, bu bir hazım meselesi. Bizi hazmedemiyorlar. Bizim büyümemizi, başarılarımızı, Afrin’deki, Suriye’deki sınır ötesindeki başarılarımızı hazmedemiyorlar. Türkiye’nin büyük yatırımlarını hazmedemiyorlar. Hazmedemedikleri için de bizimle oynamaya çalışıyorlar. Türk milleti asil bir millettir ve bunun da üstesinden gelecektir. Onun için herkes işine iyi odaklansın ve işini iyi yapsın. Tam gaz üretmeye devam edin diyoruz."

KESOB BAŞKANI ÖVÜÇ, "ESNAFIMIZ ELİNDE BULUNAN DÖVİZLERİNİ BOZDURSUN"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç, son günlerde artış gösteren döviz fiyatlarına karşı esnaf ve sanatkarların ellerinde bulunan dövizleri bozdurması çağrıda bulundu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç, ülkenin ekonomik bir savaş sürecinden geçtiğini ve bu krizin de üstesinden geleceklerini söyledi. Başkan Övünç, Türk insanın darbeyi nasıl püskürttüyse bu ekonomik krizden de galip geleceklerini belirtti.

Başkan Övünç, “Ülkemiz ekonomik bir savaş sürecinden geçmektedir. Bu süreç zarfında da İzmir’de ki Papaz’ın bahane edilerek Türkiye’ye açılan ekonomik savaşlardan bir tanesidir. Ülkemizde zaman zaman krizler yaşandı. Allah’a çok şükür ki bütün krizlerin üstesinden geldik. Krizlerin hepsini bertaraf ettik. Tabi ki Amerika’nın Ortadoğu’ya karşı bazı zaafları var. 17-25 Aralık sürecinde beceremediklerini 15 Temmuz hain darbe girişiminde de beceremediler. Aziz milletimiz bunları nasıl püskürttüyse inşallah bu ekonomik savaşı da püskürteceğinden de eminim. Başımızda Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Bu ekonomik savaşı da kazanacağımızdan eminim. Liderimizin vermiş olduğu emirlere uyaraktan esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin ellerinde ki Dolar ve Eurolarını bozdurarak bu ekonomik savaşı için mücadele etmesi gerekir. Türk insanı nasıl sokağa çıktıysa 15 Temmuz hain darbe girişiminin nasıl püskürttüyse, Türk insanı inşallah sahneye çıkarak bu ekonomik savaşı da püskürtecektir” diye konuştu.

“Alışveriş için esnaf ve sanatkarlarımızı seçin”

Esnafın dövizde ki artışlardan dolayı depolarında stok ürün bulundurmamaları çağrısında bulunan Başkan Ahmet Övünç, vatandaşlardan alışveriş için esnaf ve sanatkarları seçmelerini istedi. Başkan Övünç: “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle esnaf ve sanatkarımızın alışverişlerini biraz daha sıklaşacaktır. Bazı duyumlarımıza göre esnafımız Dolar ve Euro’nun artması sebebiyle ürünlerinin biraz daha zamlanacağını zannederekten depolarına kaldırıyor. Buna tevessül etmeden aldığı gibi satmak hem en iyi karlarından biri olmak hem de bu vatandaşı mağdur etmeme adına herkes bu depoda mal saklama gibi olaylara karışmasın. Böyle bir şey kesinlikle yapmasın. Biraz daha yerlileşerekten esnaf ve sanatkârımızı alışverişte seçerlerse bu esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz de her zaman hizmet etmeye hazırdır. Geçmişte bizim alışveriş merkezlerimiz yoktu. Hep esnaftan alışverişlerimizi yapardık. Esnaf ve sanatkârlarımızdan alışveriş yapmalarını çok önemle arz ediyorum” dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç, Kurban Bayramı münasebeti ile de vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.