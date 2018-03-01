Oğlu evlenmeyince altını geri istedi

Kayseri’de M.K., komşu kızının düğününe gidip çeyrek altın taktığı komşusu M.Ç.’ye mektup yazdı. Mektubunda, düğünde taktığı çeyrek altını geri isteyen M.K., oğlunun evlenmemesi ve altının kendilerine geri dönmemesini neden olarak gösterdi.

Her şey, mektubun yazıldığı M.Ç.’nin, oğlunun sosyal medya hesabında ailesine gönderilen mektubu paylaşmasıyla ortaya çıktı. M.Ç.’nin paylaştığı mektupta şu ifadelere yazıyor: "Bugün bunu da gördük. Eve kadar gelip bu yazıyı getirmiş."

Düğünlerde altın takma geleneği

Dünyada bazı kültürlerde görülen düğünlerde gelin ve damada altın takma geleneğindeki maksat, gelin ve damada yeni hayatlarına maddi olarak yardımcı olmak, onların ihtiyaçlarını veya borçlarını kolay ödemelerini sağlamaktır. Dünyada Hindistan’da çok yaygın olan bu uygulama Türk kültüründe de vardır. Geleneğe göre, takılan altın eğer çok yakın akraba ya da çekirdek aileden gelmiyorsa, aslında borç niteliğindedir. Buna göre, kendi düğününde altın takılan gelin ya da damat veya onların ailesi, altın takan kişinin düğününde de aynısını iade eder. Böylece, hem düğün masraflarından hem de yeni bir hayata başlamaktan dolayı ekonomik olarak yorulan çifte yardımda bulunulmuş olur.