Öğrenciler 6 ton atık pil topladı

Proje kapsamında il genelinde 86 okulun katıldığı projede 6 ton 31 kilo atık pil toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı bu tür faaliyetlere katılımın artarak devam edeceğini söyleyerek; “Çevreye duyarlı, kalkınmadan yana doğal kaynakları ekonomik anlamda kullanma ile ilgili çevre bilincinin oluşturulmasında atık pillerin toplanması çok önem arz etmektedir. Çevre Haftası münasebetiyle bunu önemseyen, yapılan faaliyetle katkı sunan herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de artarak kampanyaya katkı sunacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendeoğlu ise yaptığı konuşmada doğayı kirleten en tehlikeli atık cinslerinden birinin pil olduğunu vurgulayarak projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Darendeoğlu, “Yaşam şeklimiz teknoloji ürünlerinin sayısının ve çeşitliliğinin artması nedeniyle daha kolay hale getirmekte, hepimizin dert de yandığı şekilde tüketim toplumu olma yolunda endişeleri de beraberinde getirmektedir. Ancak aynı gelişmeler insanın doğal kaynakları kullanarak ürettiği bu ürünlerin doğru olarak kullanılması ve uygun bir şekilde geri dönüşümün de sağlanabilmesine imkan sağlamaktadır. Aslında günlük yaşamda hemen hemen her yerde karşılaştığımız ve kullandığımız basit ama fonksiyonel cihazlar ve donanımlarda bulunan piller de bu ürünlerin arasında yer almaktadır. Bir televizyon kumandasında oyuncakta, saatte çok da dikkat etmediğimiz birçok ürünün yapısında karşımıza çıkan piller doğayı kirleten belki de en tehlikeli atık cinslerindendir. Bizlerin asıl hedefi ise bu farkındalığın sağlanması için özellikle küçük yaşlardan başlatılarak verilecek eğitimlerin artırılması ve sürdürülebilir şekilde bu fikirlerin canlı tutulmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Vali Yardımcısı Nail Anlar da amacın çocuk ve gençlere çevre bilincini yerleştirmek olduğunu vurgulayarak; “Milyonlarca yıllık dünya tarihini göz önüne aldığımızda ve binlerce yıllık insanlık tarihini göz önüne aldığımızda dünya 180 yılda hiç olmadığı kadar ciddi anlamda çevre felaketi dediğimiz sorunlarla karşı karşıya kalmaya başladı. Eğer dünyayı gelecek kuşaklara temiz ve yaşanılabilir bir şekilde bırakmamız gerekiyorsa çevre sorunlarını bertaraf etmemiz gerekiyor. Bunu da elbette ki geleceğimizin büyükleri olan çocuklarımızı, gençlerimizi en iyi şekilde bu konuda bilinçlendirerek yapacağız. Bu amaçla bir çalışma sergilenmiş, bu çalışma geleneksel hale getirilmiş. Büyükşehir belediyemizin öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de paydaşı olduğu bu proje kapsamında çocuklarlımıza atık pil toplama adı altında bir proje yaptırılmış. Burada amacımız atık pil toplamaktan ziyade gençlerimize çevre bilincini yerleştirmek ve çevre kirliliğine sebebiyet vermeyecek gelecek kuşak oluşturmak. Emeği geçenlere saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

İl genelinde 86 okul ve 31 bin 208 öğrencinin katıldığı projede 4 grupta dereceye giren okullara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.