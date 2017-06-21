Öğrenciler İtalya’da Robot Eğitimi aldı

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans ) tarafından Erasmus+ KA2 Stratejik ortaklık Mesleki Eğitim Programı dahilinde kabul edilen ‘RoboticOver İnternet Protocol’ isimli proje ile Meslek Lisesi Öğrencileri italya’da Robot yazılım eğitimi aldılar.

Proje kapsamında İtalya Cenova’daki MontaleNuovoIpc Meslek Lisesinde 30 saatlik Robotik eğitimi yanı sıra ülkenin tarihi ve Kültürel yerlerini de gezme imkanı bulan öğrenciler yurda döndüler. İtalya’da 5 gün süresince eğitimi gören öğrenciler, mesleki eğitimlerinin yanı sıra bulunduğu yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldular.

Eğtiime, Kayseri’de eğitim ve öğretimine devam eden Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Elektrik-Elektronik ve Endüstriyel Otomasyon alanlarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem, “AB değişim programlarının öğrencilerin gelecekteki iş yaşamlarına olumlu yansımalarının yanı sıra farklı kültür ve ülkeleri tanıma tecrübesinin öğrenciler üzerinde unutulmaz etkileri olacaktır." dedi.

Okul Müdürü Erdem, proje kapsamında 3 yıl süresince farklı tarihlerde Portekiz, Polonya ve İtalya’da öğrenci ve öğretmen robot eğitimlerin devam edeceğini ve aynı zamanda Kayseri’de eğitim verileceğini söyledi.