Öğrenciler ‘Kodlama ve Robotik' Şenliğine yoğun ilgi gösterdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kodlama ve Robotik' şenliğine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ali Rıza Özderic Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe katılan öğrenciler, projelerini sergiledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, kodlama yapan öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Şenlik hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Şekerci, “Robotik kodlama üzerine bir şenlik düzenliyoruz. Teknoloji alanında ülkemizin çizgisi ve durumu bellidir. Bizim burada yapacağımız işler var. Üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri yerine getirme adına bu çalışmaları yapıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. 44 okulumuz sergiye davet edildi. Bütün okul müdürlerimizde şenliğe katıldı. Öğrencilerimizin yaptığı güzel eserler burada sergilendi. Okullarımızda şenliğe büyük rağbet gösterdiler. Bunun bir adım olacağını düşünüyoruz” dedi.