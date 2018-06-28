Öğrenciler yaz tatillerini KAYMEK’te değerlendiriyor

Ş. ve konservatuvarın yaz kurslarının yanı sıra KAYMEK de yaz okulu başlattı. 12 farklı yaz okuluna katılan 4 bin 260 öğrenci hem eğleniyor hem de yaz tatillerini daha verimli kılıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan KAYMEK, şehrin farklı mahallelerinde yer alan 12 Genç KAYMEK tesisinde yaz okulu düzenliyor. Farklı gruplarla gerçekleştirilen yaz okullarından 2 bin 500 öğrenci, üniversite hazırlık kurslarından 600 öğrenci, liselere hazırlık kurslarından 560 öğrenci, izcilik yatılı kamp programından ise 600 öğrenci faydalanıyor.

Genç KAYMEK TOKİ tesisleri de yaz okullarının açıldığı 12 tesisten birisi. Öğrenciler yaz okullarında hem farklı oyunları oynayarak eğleniyor hem de yararlı derslerle kendilerini yetiştirme imkanı buluyor. Sınav grubu öğrencileri akademik derslerle sınava yönelik eksikliklerini tamamlarken, yaz okulu öğrencileri de Kur’an-ı Kerim, Siyer, adab-ı muaşeret, ahlak ve değerler eğitimi derslerini alıyor. Öğrenciler ayrıca tarih ve kültür gezileri yapıyor, zeka oyunları ve geleneksel çocuk oyunları oynuyor, yüzme etkinliklerine katılıyor ve hayvanat bahçesi gezisine iştirak ediyor. Yaz okullarında ayrıca birçok branşta sportif turnuvalar gerçekleştiriliyor.