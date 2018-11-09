Öğrencilerden Başkan Öztürk'e Anlamlı Ziyaret

Yahyalı Ali Elmacı Ortaokulu öğrencileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Yahyalı Belediye başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Bu özel haftaya destek veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Ali Elmacı Ortaokulu müdürümüze, saygıdeğer hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla böyle bir farkındalık gerçekten manidar diye düşünüyorum. Onlar belki yılın 365 günü bu maskeleri ağızlarına takarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Biz de 15-20 dakika bu maskeleri takarak onların ne tür şartlarda yaşadıklarını hissetmeye çalıştık. Sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz ve şükretmeliyiz. Hekimlerimizin çok başarılı olduğunu ve ülkemizde sağlıkta önemli yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Allah evlatlarımıza, bizlere sağlık versin ve lösemili hastalığından da hepimizi korusun diye dua ediyorum. Ali Elmacı Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine anlamlı bir ziyarette bulundukları için tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve desteklemek için ziyarette bulunduklarını belirten okul müdürü Erol Sandık, “Ali Elmacı Ortaokulu ailesi olarak, 2-8 kasım Lösemili Çocuklar Haftası vesilesiyle hem ilçemiz Yahyalı'da hem de şehrimizde farkındalık oluşturmak için ağzımıza maske takarak başkanımızı ziyarette bulunduk. Bizleri makamında kabul ederek, bu farkındalığa destek veren başkan Esat Öztürk'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk, öğrenciler ve öğretmenler ağızlarına maske takarak bu anlamlı haftaya farkındalık uyandırdı. Bu haftanın çok anlamlı olduğunu ve lösemili hastalıklı çocuklara hep destek olunmasınıbelirten öğrencilerden Meryem Nur Özdemir, “Erişkinlerin bile güçlük çektiği bu kanserde, çocuklarımız gençlik yıllarını hastane köşelerinde geçiriyor. Lösemili çocuklar bizim kahramanlarımızdır ve onlar özel bir haftayı hak ediyorlar” diye konuştu.