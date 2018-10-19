Öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

Memorial Kayseri Hastanesi ile İncesu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği seminerde madde bağımlılığının psikolojik ve fizyolojik etkileri anlatıldı. İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılan seminerde Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, öğrencilere ve öğretmenlere madde bağımlılığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Psikolojik ve fizyolojik bağımlılık yapıyor

Kayseri'nin İncesu İlçesi'ndeki seminerde konuşan Uz. Dr. Şaban Karayağız, alındığında vücudun normal biyolojik işleyişi bozan, geçici keyif veren ve kullanım süresi içinde kişide psikolojik ve fizyolojik bağımlılık yapan bütün ajanların bağımlılık yapıcı maddeler olduğunu söyledi. Bağımlılık yapan maddeler hakkında bilgi veren Uz. Dr. Şaban Karayağız, “Bağımlılık, vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Madde bağımlıları her durum ve koşulda maddeyi almak için engellenemeyen bir arzu ve istek duyar. Madde kullanımına ara verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşarlar. Zamanla madde kullanımını ve dozunu arttırır. Zamanının büyük bir bölümünü madde arayarak geçirirler” diye konuştu.

Madde bağımlılığı kendine güveni azaltıyor

Uz. Dr. Şaban Karayağız, bağımlılığın psikolojik etkisi nedeniyle zamanla kişinin kendine güveni azaldığını ifade ederek, “Bağımlının kendini kontrolü zayıflar. İnsani prensipleri ve değerleri yok olmaya başlar. İdealleri ve geleceği ile ilgili ümitleri yıkılır. Kullandığı maddeler vücudun savunma mekanizmasını yok edip bağışıklık sistemini zayıflatır. Sırası ile önce maddi kayıp, sonra manevi ve sosyal kayıp, maddenin getirdiği yasal yükler, sağlığın kaybı ortaya çıkar. Bağımlılık yapan maddelerin fizyolojik etkileri ise saymakla bitmemektedir. Alkol, eroin, morfin, esrar, ecstasy ve benzeri uyarıcı ilaçlar, tiner, bally ve çakmak gazı gibi uçucu maddeler ile amfetaminler bağımlılık yapan maddelerdir” dedi. Seminer sonunda Dr. Karayağız, öğrencilerin ve öğretmenlerin soruların yanıtladı.