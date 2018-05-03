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03 Mayıs 2018 17:16

Oğuz Memiş AK Parti’den Aday Adayı

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı kurucu il başkan yardımcısı ve Kayseri Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Oğuz Memiş, 24 Haziran seçimleri için Milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Oğuz Memiş AK Parti’den Aday Adayı

03 Mayıs 2018 17:16


Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Memiş, otuz iki yıldır ağırlıklı olarak bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler grubunun yöneticiliğini yapıyor. Pek çok sivil toplum kuruluşunda üye ve yönetici olan Oğuz Memiş halen İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube başkanlığı, Saraybosna ve Balkanlara dönük çalışma FACT ‘Foundation forAcademicStudiesand Cross Cultural Training’ adlı vakfın kurucularından olup mütevelli heyeti üyeliğiyle birlikte İMH (İnsan ve Medeniyet Hareketi) genel kurul üyeliği görevini sürdürmektedir.




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