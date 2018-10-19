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Okçuluk 2018 Türkiye finalleri resmi antrenman atışları ile başladı

Okçuluk 2018 Türkiye finali, yapılan seremoninin ardından başladı.

Finalde, Türkiye sıralamasındaki kategorilerde ilk 8'de yer alan sporcular ter dökecek.


Kadir Has Fuar Parkı'nda düzenlenen final, düzenlenen seremoninin ardından başladı. 2 gün boyunca sürecek olan finale, 2018 Türkiye sıralamasında kategorilerinde ilk 8'de yer alan sporcular katıldı. Toplam 32 sporcunun mücadele edeceği finallerde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde en iyi kadın ve erkek okçular belirlenecek.


Final müsabakaları klasik yayda yarın, makaralı yayda ise Pazar günü gerçekleştirilecek.

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