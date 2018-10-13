Okçuluk Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

Türkiye ve dünya şampiyonalarının Kayseri’de gerçekleşmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak.
Türkiye ve dünya şampiyonalarının Kayseri'de gerçekleşmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak. Okçuluk Türkiye Şampiyonası 19-21 Ekim tarihlerinde Kayseri'de yapılacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en iyi okçularının mücadele edeceği Türkiye Okçuluk Kupası Finali Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de gerçekleştirilecek. 19-21 Ekim tarihleri arasında Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi yanındaki fuar alanı içinde yapılacak olan organizasyonda, 3 gün boyunca Klasik ve Makaralı yaylarda düzenlenecek müsabakalarla, kategorilerindeki en iyi 8 okçu madalya mücadelesi verecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinde 32 sporcu katılacak.