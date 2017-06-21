Öksüt Mahallesinde iftar yemeği

Sohbette Develi Belediyesi tarafından Öksüt mahallesine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar, davetlilerin masasını tek tek ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

İftar programında bir konuşma yapan Başkan Cabbar, “Tuttuğumuz oruçların kıldığımız namazların Allah katında makbul olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ederim. Yaklaşan Kadir Gecesinin ve Ramazan Bayramının tüm İslam âlemine ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İftar programında bir araya gelmemize vesile olan Fahri Mor ağabeyimize de çok teşekkür ederim” dedi.