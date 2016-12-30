Okul harçlıklarını Halep’e gönderdiler

Kayseri’de Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, okul harçlıklarını biriktirerek Halepli çocuklara gönderdi.

Kayseri’de Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından başlatılan Halep’e Yardım Kampanyası’na öğrenciler yoğun ilgi gönderdi. Kullanmadıkları eşyaları ve okul harçlıklarını yardım için Halep’e gönderen öğrenciler, mutlu olduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz, “Bugün burada bir defa daha şahit olduk ki, bizim çocuklarımız, analarımız ve bacılarımız nerede bir mazlum varsa onların yanlarındadır. Mazlumlar için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Buna defalarca şahit olduk ama bugün bir defa daha gördüm ki bu vatan asla batmayacak. Bu bayrak hep dalgalanacak ve bu ülke gençlerimize bizden emanet kalacaktır” dedi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran da, “Öğrencilerimiz daha önceden de Halep’e 18 bin TL nakdi yardım yapmışlardı. Bugün de yine yardımlarına devam ediyorlar. Halepli kardeşlerimizin üşümemesi ve onların ihtiyaçlarını karşılaması adına yardım topladılar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Sıla Palaz ise, “Halepli kardeşlerimiz için arkadaşlarımızla beraber yardım kampanyası başlattık. Onlara sevgimizi belirtmek için mektuplar yazdık. Kendi harçlıklarımdan yardım kampanyası için para topladım. Babamdan da kampanya için para istedim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplanan yardımlar Halep’e uğurlandı.