Okul müdürlerine 2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm konferansı verildi

Dr. Servet Özdemir okul müdürlerine, 2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm konulu konferans verildi.

Kadir Has Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "2023 vizyonunu bir petek gibi görüyoruz. Burada biz, idareciler ve öğretmenler üzerimize düşen görevi itinayla yerine getirmek zorundayız" dedi.

Okul Müdürlerine verdiği konferansta Prof. Dr. Servet Özdemir; "Eğitimciler çocuklarda hayatın inişli çıkışlı olduğu anlayan, öz değerlerin bilincinde olan, estetik duygu ve düşünceleri gelişmiş tutkuları olan proje yapabilir. Öz bakımını yapabilen, bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan, problem görebilen ve çözebilen, iletişim becerisi güçlü girişimci, dijital okur yazar becerisi olan öğrenciler yetiştirmek hedefindeyiz. Vizyon belgesinde yenileşme hareketi çıktı. Eğitim davamız nedir? Eğitimde odak noktamız nedir? Bilgi mi, öğrenci mi ideoloji mi odaklı olacak? Öğretmen de heyecan var mı? Heyecan, coşku merak, tutku, öğrenme, inceleme proje yapma hevesi var mı? Öğretmenin kendini değerli hissetmesi lazım" diye konuştu. Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Prof. Dr. Servet Özdemir'e günün anısına hediye takdim etti.