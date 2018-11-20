İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul Sporları Kayseri Kros İl Birinciliği tamamlandı

2018-2019 Okul Sporları sezonun ilk müsabakası olan Kros İl Birinciliği yapılan müsabakalarla tamamlandı.


Esentepe Koşu Parkurunda yapılan müsabakalarda sporcular birincilik için ter döktü. Kros İl Birinciliği yıldız erkekler-kızlar, genç (a) erkekler-kızlar, genç (b) erkekler-kızlar kategorilerinde yapıldı.Toplam 197 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, müsabaka sonunda yapılan törenle ödülleri verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Okul Sporları İl Temsilcisi Hakan Gökdemir katıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici, müsabakalara katılan sporculara teşekkür ederken, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.