Okuma yazma öğrenen kursiyerler mezun oldu

120 saatlik eğitim sonunda okuma yazmayı öğrenerek sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için Melikgazi Belediyesi Yemekhanesi salonunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduk Büyükkılıç "Cumhurbaşkanımız ve eşleri himayesinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği ile şehrimizde okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için bu programları gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimiz aldıkları bu eğitim kapsamında günlük hayatlarına fayda sağlayacak düzeyde okuma yazma bilgisine sahip oluyorlar. Bugün çok güzel anılara şahit olduk. Önce kayınvalidesinin elini öpen damat sonra kayınvalidesine okuma yazma sertifikasını verdi. Kocasından sertifika alan anne “artık asker oğlumun mektubunu ben okuyacağım” demesi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarından sertifika alan anneler ise çocuklarının okul derslerine artık yardım edebilmenin mutluluklarını yaşayacaklarını ifade etti. Tüm bunların gerçekleşmesine sağlayan ve imkanı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Eşleri Emine Erdoğan Hanım efendiye teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.