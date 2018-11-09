İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oleksandr Kucher 11'de başlayacak

Kayserispor’da Galatsaray maçında Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher ilk on birde başlayacak.

Kayserispor'da Galatsaray maçında Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher ilk on birde başlayacak.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçında teknik heyet Levent Gülen'in sakat, Kana Bıyık'ın cezalı ve kadro dışı olması nedeniyle savunmada Cristian Sapunaru ve Oleksandr Kucher'ı oynatacak. Ukraynalı tecrübeli ve başarılı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher geride kalan 11.hafta sonunda sadece iki maçta forma giydi. Medipol Başakşehir maçında 4 dakika ve Kayseri'de oynana Demir Grup Sivasspor maçında 1 dakika forma giyen Oleksandr Kucher bu sezon ilk kez 11'de başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.