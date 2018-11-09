Oleksandr Kucher 11'de başlayacak

Kayserispor'da Galatsaray maçında Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher ilk on birde başlayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçında teknik heyet Levent Gülen'in sakat, Kana Bıyık'ın cezalı ve kadro dışı olması nedeniyle savunmada Cristian Sapunaru ve Oleksandr Kucher'ı oynatacak. Ukraynalı tecrübeli ve başarılı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher geride kalan 11.hafta sonunda sadece iki maçta forma giydi. Medipol Başakşehir maçında 4 dakika ve Kayseri'de oynana Demir Grup Sivasspor maçında 1 dakika forma giyen Oleksandr Kucher bu sezon ilk kez 11'de başlayacak.