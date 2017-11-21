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21 Kasım 2017 14:19

Önce kamyonu daha sonra çelik kasayı çaldılar

Kayseri’de bir iş yerine ait kamyonu çalan hırsızlar, aynı iş yerinin çelik kasasını çaldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı.

Önce kamyonu daha sonra çelik kasayı çaldılar

21 Kasım 2017 14:19

Kayseri polisi hırsızlık olayına karışan 2 kişiyi çaldıkları kamyon ile kaçarken yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde Kayseri OSB’de bulunan bir iş yerinden elektronik malzemelerin ve büyük boy çelik kasanın iş yerine ait kamyona yüklenerek kamyonla birlikte çalınması üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, olayın şüphelilerinin Sami K. ve daha önce 8 farklı hırsızlık suçundan 3 kez yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, 15 gün öncede cezaevinden çıktığı belirlenen Sezgin A.’nın olduğu belirlendi. Ekipler, yaptıkları çalışmada Sami K. ve Sezgin A.’nın Osman Kavuncu mahallesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kamyon ile kaçarken kovalamaca sonucu yakaladı. Ayrıca, hırsızların çaldıkları çelik kasayı bir demirci dükkanında açtırdıkları tespit edildi. Çelik kasa ve çalınan diğer malzemeler de ele geçirildi.


Önce kameraya sonra polise yakalandılar


Öte yandan şahısların çelik kasayı çalma ve kamyona yükleyerek kaçma anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde çaldıkları çelik kasayı dışarı çıkaran şahıslar, kamyonun kasasına yüklemek için yoğun çaba sarf ettikleri de görüldü.


Adliyeye sevk edilen Sami K. ve Sezgin A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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