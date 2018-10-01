Önce simit dağıttırdı, sonra uzlaştı

Kayseri'de, kasten yaralama olayında mağdur olan 1 kişi, karşı tarafa, bakıma muhtaç kişilere sabah kahvaltısında 350 adet simit ikramında bulundurduktan sonra uzlaştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Uzlaştırma Müessesesinin Mahiyeti, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin 1 Günlük Eğitim Programına katıldı.

Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Akın, "Türkiye çapında yasal değişiklikten önce 2015 yılında 17 bin 319, 2016 yılında 7 bin 817 dosya uzlaştırma ile sonuçlanmışken mevzuat değişikliği ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın kurularak yeni yapılandırmaya gidilmesi neticesinde 2017 yılında 223 bin 469 dosya uzlaştırmayla sonuçlanmıştır. Neredeyse bir önceki yılın uzlaşma oranları yüzde 3 bin oranında artış göstermiştir. Kayseri Adliyesi Uzlaştırma Bürosunda ise 2015 yılında 250, 2016 yılında 495 dosya uzlaştırılırken, 2017 yılında ise 5 bin 393 dosya uzlaştırmayla sonuçlandırılmış olup 2018 yılı ilk 8 ayında uzlaşan dosya sayısı 2 bin 25'e ulaşmıştır. Kayseri Adliyesi Uzlaştırma Bürosunda uzlaşan dosyaların oranı yüzde 55-60 civarında seyretmektedir" ifadelerini kullandı.

Akın, "Uzlaştırmacılar tarafından uzlaştırma görüşmeler sırasında bir takım sosyal sorumluluk içeren edimlerin taraflara teklif edildiği ve kabulü halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız gözetimi altında uygulandığı bu kapsamda, kamu yararına çalışan vakıflara maddi bağış yapılması edimi, kan bağışı edimi, belirlenen sayıda kitap okuma edimi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapılması edimi, huzurevi sakinlerine kahvaltı yapılması edimi, cami veya okul temizliğine yardımcı olunması edimi ve köy ortak kullanımı alanlarına ağaç dikilmesi edimi ve benzeri edimlerle dosya taraflarının vicdani olarak da tatmin olmalarının sağlanması çalışılmaktadır" dedi.

"Simit dağıttırdıktan sonra uzlaştı"

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, uzlaşma örnekleri de vererek, "Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma dosyasında; müşteki şüpheliler O. ile V. arasında meydana gelen kasten yaralama olayı sonucunda; tarafların karşılıklı olarak uzlaştıkları ve uzlaşma edimi olarak da özel ihtisas bakım evinde kalan bakıma muhtaç kişilere, sabah kahvaltısına 350 adet simit ikramında bulunulduğu anlaşılmıştır" diye konuştu.