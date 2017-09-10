Önce tokalaştılar sonra atıştılar

Eleştirilere Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yine kürsüden sert yanıt verdi.

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde düzenlenen 26. Ulusal 16. Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği’ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kürsüde yaptığı konuşmasında, “Dini siyasete alet etmemeli, siyasetçi hırsız olmamalı. Siyasetçi rüşvet almamalı, vatana ihanet etmemeli, vatana ihanet edenlerle birlikte aynı menzile yürümemeli, teröristlerle iş birliği yapmamalı. Teröristlerle pazarlık masası kurmamalı. Devletin kilit noktalarına terörist yerleştirmemeli. Devletin kozmik odasına devletin namahremine teröristleri sokmamalı. Siyasetçi öngörülü olmalı, kandırılmamalı. Siyasetçi her şeyden önce hesap verir olmalı” dedi.

Çetin Arık’ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eleştirilere şu yanıtları verdi:

“Bu coğrafya son dönemin mazlumlarının sığınma coğrafyasıdır. Bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Türk milleti olmuşuz. Alt tarafı deprem, üst tarafında ise fitne ocakları var. Onlara dersini vermek hepimizin işi. Onların yanında durmak kalleşlerin işidir. Bu ülkede bin bir türlü sıkıntılar yaşandı. Etrafımız ateş çemberi. PKK belası son 10 yılda çıkmış bir bela değildir. Kimi zaman yumuşak kimi zaman da sert mücadele edilmiştir. 7 Haziran seçimleri öncesinde büyük bir plan yaptılar. PKK’nın siyasi uzantısı bir parti olarak seçime girecekti. O günlerde bile sert mücadele verdik. Kazdıkları çukurlara hainleri gömdük. Bu gün şehirlerde PKK kalmadı. Şimdi dağlarda temizliyoruz. Şimdi PKK’nın siyasi uzantısı olan parti oralarda gezemiyor. Ama biz başımız dik olarak geziyoruz o sokaklarda. Asıl sıkıntı burada konuşup milliyetçilik yapıp Yüksekova’ya gidip PKK ile anlaşıp Türk bayrağını miting alanında çıkarmadan, PKK’nın siyasi uzantılarına destek verenlerdir. Adalet diyeceksiniz PKK’nın siyasi uzantısı ile kol kola çıkacaksınız. Niye mitinginizde bir tek Türk bayrağı yok. Niye kol kola girip yürüyorsunuz. Dağlarda PKK’lıları avlayan milli silahlarımızı bir milletvekili kınıyor. Ama o teröristleri geberttiğimiz zaman oradaki siyasi uzantılarından ses çıkıyor. Düşmanımız tek. Burada düşmanlığın alemi yok. Orada yavrularımız 24 saat nöbet tutuyorlar. Bizim işimiz onlara destek olmak olmalı. Biz PKK’nın yurt dışından desteklendiğini biliyoruz, bir devlet kurarak başımıza bela olmak istediklerini biliyoruz. Niye onlarla kol kola girerek adalet yürüyüşü yaparız ki? Bunlar doğru şeyler değil. Doğrusu oradaki askerlerimize yardımcı olmaktır. FETÖ ile de mücadele veriyoruz. Demogojiyi bırakalım. Bu FETÖ 40 yıldır var. Desteği herkesten aldılar. Bir gün geldi ki gerçek yüzleri belli oldu bunların. Hizmet ettikleri emperyalist güçler ihtilal yapın dediler. Millete destek vereceği yerde bir başkanın evine giderek çay içen lideri de lanetliyorum. İhtilal yapacak alçaklara karşı dursaydınız. Bir siyasi partinin uzantısı içeride yatıyor. Bir genel başkanın danışmanı içeride yatıyor şimdi. Her türlü hareketlerine destek olanların hepsinden hesap soruluyor. Onların sözcülüğüne sarılanlar da perişan olacaktır elbette. Batıda seçim oluyor. Almanya’da seçim var. 90 dakikalık programın 70 dakikasında Türkiye’yi konuştular. Kendi ekonomik sorunlarını konuşmadılar. 94’te Büyükşehir’de CHP’ vardı. Maaşlar ödenemiyor, şehrin sol tarafına bir mafya, sağ tarafına bir mafya hakim olmuştu. Milletvekili konuşurken kendi dönemlerini şöyle bir düşünüp konuşması lazım. Hiçbir ilçeden ayırmadan Sarız’da da çalışmalar yaptık. Eski belediyecilik nerede yeni belediyecilik nerede. Siyasetçi dürüst olmalı. Kim hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Hırsıza yalancıya sahip çıkılmaz.”