Önemsenmeyen tikler asosyallik nedeni olabilir

Öğretim Görevlisi Şaban Karayağız, çocuklukta önemsenmeyen ve göz ardı edilen tiklerin, ilerleyen yaşlarda asosyalliğe neden olabileceğini söyledi.

Normal davranışı andıran, istem dışı, ani, tekrarlayıcı şekilde ortaya çıkan hareket ve sesler olarak tanımlanan tiklerin, genellikle çocukluk dönemlerinde stresle baş edememe sonucunda ortaya çıktığını belirten Dr. Öğretim Görevlisi Karayağız, “Tik bozukluğu kalıcı olan çocuklar kendilerini zamanla sosyal ortamlardan soyutluyor ve yalnızlaşıyor. Bu psikolojik ve sosyal sorunun kalıcı hale gelmemesi için yapılan medikal tedaviler ve terapilerde başarı elde edilebiliyor” dedi.

3-10 yaş arasında ortaya çıkıyor

Tiklerin altında genetik yatkınlık, hormonal faktörler, sosyal öğrenme ve stres faktörlerinin yattığını dile getiren Karayağız, “İleri yaştaki çocuklarda ise eğitim-öğretim sürecindeki sınav stresi ve sosyal ortama ayak uyduramama gibi faktörler de bu soruna neden olabilmektedir. Aslında bir ya da birden fazla faktörün bir araya gelmesi ve havuzu taşıran son bir damla gibi ek bir faktör tik bozukluklarını tetikleyerek ortaya çıkarmaktadır. Kalıcı tik bozukluğu olan çocuklar zamanla kendilerine sosyal ortamlardan soyutlamaktadır. Normal çocuklara göre tepkileri de farklı olan bu çocuklarda tik bozuklukları 3-10 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Yanlış cezalandırma sistemi seviyeyi artırır

Çocuklarda görülen tiklerin büyük bir bölümünün kendiliğinden kaybolduğunu kaydeden Karayağız, ebeveynler tarafından uygulanan yanlış cezalandırmalar ile stres faktörlerinin devam etmesi durumunda tiklerin kalıcı olacağını ifade etti.

Terapi uzmanlar tarafından yapılmalı

Tik bozukluklarında medikal tedaviler ve uzmanlar tarafından yapılacak terapilerin yararlı olacağının altını çizen Karayağız, “Bu soruna neden olan stres faktörü belirlendiyse, bireysel görüşmeyle yapılacak psikoterapi etkili olabilmektedir. Stresin arttığı durumlarda isegerginliğin azaltılması adına çocuğa verilen destek ve ilgi tiklerin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Gerekliği görüldüğütakdirde, ailenin de müdahil olduğu grup terapileriyle bu sorun çoğu zaman aşılabilir.Az da olsa % 5-10gibi bir oranda bazı gençlerde tik bozuklukları hayat boyu devam eder. Bu sorun ne kadar küçük yaşta ortaya çıkarsa tedavide başarı elde etme oranı yükselmektedir. Tik bozuklukları çocuğun sosyal, akademik ve psikolojik durumunu etkileyecek duruma geldiyse kesinlikle bir psikiyatri kliniğine başvurması gerekir” ifadelerini kullandı.