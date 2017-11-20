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20 Kasım 2017 17:41

Oniki mahallede başlatılan park çalışmasında sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Develi Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü on iki köydeki park yapım çalışmasında sona gelindi.

Oniki mahallede başlatılan park çalışmasında sona gelindi

20 Kasım 2017 17:41


Yenice, Çomaklı, Çaylıca, Sindelhöyük, Soysallı, Gazi, Kale, Öksüt, Tombak, Eşelik, Çukuryurt ve K. Künye Mahallelerinde tamamlanan parkların yanı sıra 2018 yılı içerisinde diğer köylerde benzer çalışmalar devam edecek. Yapılan parklar sayesinde mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler aldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz park çalışması 2017 yılı plan başarıyla tamamlanmıştır. İnşallah 2018 yılında birçok çalışmamızda olduğu gibi park yapım çalışmamızda artarak devam edecektir” dedi.




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