Oniki mahallede başlatılan park çalışmasında sona gelindi

Yenice, Çomaklı, Çaylıca, Sindelhöyük, Soysallı, Gazi, Kale, Öksüt, Tombak, Eşelik, Çukuryurt ve K. Künye Mahallelerinde tamamlanan parkların yanı sıra 2018 yılı içerisinde diğer köylerde benzer çalışmalar devam edecek. Yapılan parklar sayesinde mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler aldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz park çalışması 2017 yılı plan başarıyla tamamlanmıştır. İnşallah 2018 yılında birçok çalışmamızda olduğu gibi park yapım çalışmamızda artarak devam edecektir” dedi.